وفاة شابين في حادثين منفصلين بالوادي الجديد

لقي شابان مصرعهما في حادثين منفصلين بمركز الداخلة التابع لمحافظة الوادي الجديد وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أسيوط والداخلة العام.وتلقى اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوصول شابين إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام ومستشفى أسيوط أثر حادثين منفصلين بالوادي الجديد.وتبين وفاة الشاب صبري حسن سيد 37 سنة من قرية الجديدة التابعة لمركز الداخلة بعد انقلاب سيارته التي كان يقودها بالكيلو 112 طريق الخارجة أسيوط وتم نقل جثمانه بمشرحة مستشفى أسيوط، ووفاة الشاب هاني سمير 35 أثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق غرب الموهوب وتم نقل الجثمان بمستشفى الداخلة العام.تم عمل محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.