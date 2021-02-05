سفر ووصول 3 آلاف راكب بمطار الغردقة.. اليوم

شهدت صالات السفر والوصول الدولية والداخلية بمطار الغردقة الدولي، طوال اليوم الجمعة، 25 رحلة سياحية دولية وداخلية نقلت ما يقرب من 3 آلاف راكب بمختلف الجنسيات لزيادة المعالم السياحية والمناظر الطبيعية والشواطئ الجميلة بمحافظة البحر الأحمر، في إطار حرص وزارتى الطيران المدني والسياحة على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم.وتواصل السلطات المختصة بمطار الغردقة الدولي، تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة بكل الرحلات بمرحلتي السفر والوصول، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعالمين بالمطارات.كان مطار الغردقة الدولي حصل على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن والتي يمنحها مجلس المطارات الدولي ACI ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات AHA؛ بما يضمن توفير رحلات آمنة لجميع المسافرين وبما يتوافق مع المعايير الدولية وضوابط السلامة والصحة المهنية التي وضعها كل من مجلس المطارات الدولي ACI والمنظمة الدولية للطيران المدني ICAO.