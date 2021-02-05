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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا ترحب بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:41 م
ج التصويت على اختيار
ج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا
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رحبت إيطاليا بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا، خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في جنيف، اليوم الجمعة، من قبل 75 مندوبًا.
وذكرت وزارة الخارجية الإيطالية- في بيان نقلته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية: "نهنئ المرشحين المنتخبين في نهاية الجلسة التي قادها الليبيون.. إن تعيين سلطات تنفيذية موحدة وشاملة لعملية الانتقال تمثل خطوة مهمة على طريق الاستقرار والتوحيد المؤسساتي في ليبيا، على ضوء الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021".
ودعت جميع الفاعلين الليبيين والدوليين لمواصلة العمل، تحت رعاية الأمم المتحدة وللصالح الشعب الليبي أولا، للحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وتعزيز ازدهار البلاد.. مضيفة:"نحن واثقون من أن التقدم المحرز يمكن أن يسهم بدفع عجلة التعاون بين جميع المكونات الليبية في المجالات المترابطة للأمن والاقتصاد واحترام القانون الدولي الإنساني في إطار عملية برلين، وكذلك في منظور المصالحة الوطنية".
وتابعت:"إنه في سياق إعادة تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تشكر إيطاليا الممثل الخاص المؤقت للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، وتؤكد استعدادها الكامل للتعاون مع خليفتها يان كوبيس".

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