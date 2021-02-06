«حياة كريمة» تفتح باب التطوع للمشاركة في أنشطتها

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، اليوم السبت، فتح باب التطوع للمشاركة في أنشطتها، وتقدم الدعم لآلاف من الأسر الفقيرة.وقالت المؤسسة، في بيان: لأننا نؤمن بأهمية تضافر الجهود وتكامل الأدوار لتوفير حياة كريمة لأهلينا، "مؤسسة حياة كريمة" ترحب بكل المتطوعين من مختلف الأعمار والخبرات لتقديم الدعم والمساندة لآلاف الأسر في القرى الفقيرة من مختلف المحافظات.وأوضحت أنه يمكن المشاركة في العمل التطوعي في مؤسسة حياة كريمة عبر الرابط التالي: "