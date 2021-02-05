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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

6 محاور تعمل عليها الجمعيات الأهلية فى «حياة كريمة»

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:40 م
حياة كريمة
حياة كريمة
ولاء جمال
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أكد الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن هناك 23 جمعية مشاركة في مبادرة حياة كريمة يقوم عملها على أكثر من محور.

وقال طلعت فى تصريح لـ"الدستور"، إن دور الجمعيات يتمثل في الآتي:

- توفير البنية الأساسية من خلال توفير مياه الشرب والصرف الصحى والأسقف لبعض المنازل التي لا يوجد بها أسطح.

- تعديل الطرق غير المؤهلة داخل القرية ومن القرية للقرى المجاورة.

- إنارة بعض الأماكن خاصة مناطق المقابر ومداخل القرى.

- عمل مشروعات متناهية الصغر ومشروعات صغيرة؛ لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة للعمل علي تقليل نسبة البطالة والفقر.

- تقديم أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة.

- إعداد برامج محو أمية وتنظيم أسرة وصحة إنحابية.

وأشار إلى أن هذه المرحلة من مبادرة حياة كريمة ستكون أقوى وبها مشروعات كبيرة مثل الصرف الصحي ومراكز الشباب ويرجع ذلك لأن الدولة تعمل بكل قوتها في هذه المرحلة لتطوير عدد كبير من القري، مؤكدا أن هذه المبادرة خطة طموحة سيتم تنفيذها على مدار 3 سنوات بفضل الدعم الرئاسي، لافتا إلى إمكانية زيادة عدد الجمعيات الأهلية المشاركة في المبادرة.

وأكد أنه تم إعطاء مبلغ 200 مليون جنيه من صندوق إعانة الجمعيات لسكن كريم منهم مبلغ 40 مليون جنيه دفعته خمس جمعيات بنسبة 20٪.

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