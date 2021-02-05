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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محمد الباز يكشف: لماذا لم تعلق مصر على كلمة بايدن؟

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:33 م
جريدة الدستور
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قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ألقى كلمة من مقر وزارة الخارجية الأمريكية أمس، وتحدث فيه عن ركائز السياسة الأمريكية خلال فترة رئاسته.

وأضاف خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار» أن جو بايدن وجه رسائل إلى روسيا والصين والسعودية، وأكد أنه سيعمل على الدفاع عن سيادة السعودية.

ولفت محمد الباز إلى أن السعودية عبر وزير خارجيتها أصدرت مجموعة من التصريحات تعليقا على كلمة بايدن، وأيضًا روسيا وألمانيا وأغلب الدول التي تحدث عنها، إلا أن مصر لم تصدر أي تعليق على كلمته.


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