«حياة كريمة» تجهّز كراتين مواد غذائية لدعم الأهالي في حلايب وشلاتين

أعلنت مؤسسة حياة كريمة أنه يتم الآن تعبئة كراتين مواد غذائية، ضمن مبادرة حماية التي تهدف لدعم الأهالي في حلايب وشلاتين لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.وتعد مبادرة حماية هي نتاج تعاون مشترك بين مؤسسة حياة كريمة وعدة مؤسسات.وتتضمن المبادرة اختيار أفقر 1000 قرية للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهم وتمكينهم من الحصول على كافة الخدمات لتحقيق حياة كريمة لهم.