الاثنين.. مزاد علنى للبيع المباشر بجمارك بورسعيد

أعلنت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك بورسعيد عن عقد جلسة مزاد علنى (مزايدة محدودة) للبيع المباشر بالمظاريف المغلقة يوم الاثنين المقبل فى الساعة الحادية عشرة صباحا.يأتى ذلك لبيع 2 لوط الأول عبارة عن 570 طرد حافظات من لدائن بعضها داخل كراتين والبعض الآخر داخل أجولة بوزن 5 أطنان، والثاني 1912 جوال فول حصى وزن الواحد 25 كيلو جرام بوزن إجمالى قدره 47 طنا و800 كيلو جرام.وتباع كراسة الشروط بمبلغ 300 جنيه بمقر الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك بورسعيد.وأوضحت إدارة الجمارك شروط دخول المزاد كالتالى:1- تقديم صورة الرقم القومى والبطاقة الضريبية.2- كراسة الشروط شرط للمعاينة ودخول المزاد.3- سداد 20 آلاف جنية تأمين المزاد.4- ثمن كراسة الشروط 300 جنيه مصرى.5- حضور المزاد شخصى أو بتوكيل موثق.6- يحق للجنة البيع رفع تأمين المزاد أثناء جلسة البيع.7-البيع وفقا للقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.8- شراء كراسة الشروط والمواصفات شرط للمعاينة ودخول المزاد.وعلى المتزايدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقا لشروط وقرارات وزارة الصحة.