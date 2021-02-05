عبده أبو عايشة: مبادرات الرئيس تصدت لأمراض مزمنة

قال عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، إن الاهتمام بالرعاية الصحية كان في مقدمة أولويات القيادة السياسية بمصر طوال السنوات الماضية، وشهدت ظهور العديد من المبادرات الصحية غير المسبوقة، منها التصدي لقوائم الانتظار وكانت بالشهور وأصبحت أسبوع واحد فقط، مشيرا إلى أنه تم التصدي لفيروس سي، كما تم تقديم العلاج لأكثر من 2 مليون مصري وتراجع تماما معدل الإصابة بالمرض.وأكد أبو عايشة في تصريحات له اليوم، أن المبادرات الصحية للرئيس شملت كذلك التقزم والسمنة ودعم صحة المرأة وضعف السمع ودعم صحة الجنين والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي ودعم الحياة الصحية وتطوير منظومة الإسعاف، وغيرها من المبادرات التي أصبحت نموذجا يحتذى في العديد من الدول الأفريقية والعربية.وشدد عضو مجلس الشيوخ، على تواصل الأعمال في مجال الصحة، حيث سيتم تطوير 1500 وحدة صحية خلال السنة الأولي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتطوير الوحدات الصحية بالكامل في الجمهورية على مدار 3 سنوات.واضاف عضو مجلس الشيوخ، أن صحة المصريين، في عهد السيسي أصبحت أولوية أولى بمعنى الكلمة وبشكل واقعي يشعر به المصريون جميعا.