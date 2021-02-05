رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عبده أبو عايشة: مبادرات الرئيس تصدت لأمراض مزمنة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:30 م
عبده أبو عايشة
عبده أبو عايشة
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
طباعة
قال عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، إن الاهتمام بالرعاية الصحية كان في مقدمة أولويات القيادة السياسية بمصر طوال السنوات الماضية، وشهدت ظهور العديد من المبادرات الصحية غير المسبوقة، منها التصدي لقوائم الانتظار وكانت بالشهور وأصبحت أسبوع واحد فقط، مشيرا إلى أنه تم التصدي لفيروس سي، كما تم تقديم العلاج لأكثر من 2 مليون مصري وتراجع تماما معدل الإصابة بالمرض.

وأكد أبو عايشة في تصريحات له اليوم، أن المبادرات الصحية للرئيس شملت كذلك التقزم والسمنة ودعم صحة المرأة وضعف السمع ودعم صحة الجنين والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي ودعم الحياة الصحية وتطوير منظومة الإسعاف، وغيرها من المبادرات التي أصبحت نموذجا يحتذى في العديد من الدول الأفريقية والعربية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على تواصل الأعمال في مجال الصحة، حيث سيتم تطوير 1500 وحدة صحية خلال السنة الأولي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتطوير الوحدات الصحية بالكامل في الجمهورية على مدار 3 سنوات.

واضاف عضو مجلس الشيوخ، أن صحة المصريين، في عهد السيسي أصبحت أولوية أولى بمعنى الكلمة وبشكل واقعي يشعر به المصريون جميعا.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: إطلاق موقع تسجيل الحصول على لقاح كورونا منتصف الشهر الجاري

موعد جنازة وعزاء الفنان عزت العلايلى

محمد الباز يكشف: لماذا لم تعلق مصر على كلمة بايدن؟

المهلة انتهت.. أزمة في الزمالك بسبب مستحقات اللاعبين

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع توريد وتركيب مشروع محطة صرف طبل

image description

شهد.. طالبة الثانوية تُبدع فى الخِدع السينمائية (صور)

image description

افتتاح مسجد الإمام مالك بدمياط

image description

فض 3 أفراح فى رأس البر بدمياط

image description

وصول مولدات ديزل وطلمبات لرفع كفاءة شركة مياه أسيوط

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف: لماذا لم تعلق مصر على كلمة بايدن؟

«الوزير يحقق».. تصوير إعلانات «خادشة للحياء» باستديوهات «مصر الزراعية» (صور)

الصحة: 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و48 حالة وفاة

محمد الباز يكشف: هل تنبأ عزت العلايلي بوفاته في فيلم «السقا مات»؟

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

الاتحاد الدولى لتاريخ وإحصاءات كرة القدم: محمد صلاح أفضل لاعب فى أفريقيا

إنتر ميلان يتصدر الدورى الإيطالى مؤقتا بفوزه على فيورنتينا 2-0

قبل مواجهة الأهلى.. بايرن ميونخ يفوز على هيرتا برلين بهدف نظيف

خبراء: المنديل المبلل يزيد فاعلية الكمامة فى منع عدوى كورونا

أيام زمان

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

يخطئ بحق الكبار ويهاجم الجمهور.. هكذا اختراع عمرو دياب «التريند» قبل 30 عاما

«الحراس منعوني من الدخول».. حكاية عزت العلايلي في مقابلة أحد الرؤساء

«كان يعبدها».. حكاية الإسرائيلي الذي سجد تحت أقدام أم كلثوم

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «4»
ماجد حبته
الإعلام.. والفصام البريطانى
المزيد

الثقافة

تكريم الفنان محمد دسوقى بمركز الهناجر للفنون.. صور

عشر سنوات على الربيع العربى جديد الكاتب سعيد يقطين

ندوة «الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على الطلاق» بمكتبة المستقبل.. اليوم

اليوم.. ورشة لتعلم فن صناعة الفخار بمركز درب 1718