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رئيس التحرير التنفيذي
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أيام زمان

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:13 م
عزت العلايلي
عزت العلايلي
وائل توفيق
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"أنا ما جيش فيها حاجة دي كانت فظيعة، ساعات أدوخ وأنا لوحدي في البيت مش متخيل إني لوحدي، بسمع صوتها، وساعات أقوم من النوم على صوتها، أعطتني كثير جدًا، مقدرش أوفيها حقها، أنا ما كنتش هكون ولا حاجة من غيرها، هي عارفة كل حاجة، وخططت لكل حاجة". 

هكذا حكى الفنان عزت العلايلي عن زوجته سناء الحديدي، أثناء وجوده في إحدى حلقات برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة قناة "دي إم سي".

وواصل الفنان الراحل حديثه عن زوجته قائلًا: "عارفة كل حاجة وكل المفاتيح، مواعيد الأكل، وهاكل إيه، وماكلش إيه، أنا من غيرها ولا حاجة، وهي كانت فريدة في حالاتها وكل حاجة".

وقال عزت العلايلي، إن زوجته سناء الحديدي كانت على علاقة وصداقة قوية بالفنانة سعاد حسني "ارتبطت زوجتي بصداقة مع سعاد حسني التي كانت تبوح لها بكل أسرارها الخاصة، لذلك فإن أسرار سعاد حسني رحلت مع وفاة زوجتي التي تركت لي أجمل ما في حياتي ابني محمود وابنتي رحاب".

يذكر أن الفنان الراحل عزت العلايلي، حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخواته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل لفترة كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962 والذي كان بمثابة بدايته السينمائية.

تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، أحد أهم أدواره كان في فيلم "الأرض" عام 1970 من إخراج يوسف شاهين، ومن أبرز أعماله "الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت"، وفي المسرح شارك في عدة مسرحيات منها "أهلا يا بكوات"، "ثورة قرية".

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