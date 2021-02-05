افتتاح معرض الأسر المنتجة بنادي مدينة نصر

واصلت محافظة القاهرة من إقامة الأسواق المنتجة حسب التكليفات الرئاسية بتوفير حياة كريمة، وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بإقامة الأسواق المنتجة بمختلف أحياء القاهرة.وافتتحت محافظة القاهرة منذ قليل معرض الأسر المنتجة والجمعيات الأهلية بنادي مدينة نصر لتسويق الأشغال والأعمال اليدوية للأسر المنتجة.وأجرى إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية زيارة بحضور مدير مديرية التضامن الاجتماعي ورئيس حي غرب.ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لتشجيع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، على إقامة الأسواق المنتجة، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بخلق الأسواق المؤقتة بالتعاون مع هيئات المجتمع المدني.