العثور على جثة متعفنة لشاب مصاب بطلق ناري داخل سيارة بالمنيا

عثر أهالي مدينة سمالوط شمال محافظة المنيا، على جثة شاب متعفنة داخل سيارة ملاكي كانت متوقفة بالقرب من محور سمالوط، وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لكشف الظروف والملابسات.وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي، بورود إشارة من عمليات النجدة، تتضمن عثور الأهالي على جثة متعفنة لشاب داخل سيارة ملاكي رقم "1252 ن د ا"، أسفل كوبري محور سمالوط، وبها آثار طلق ناري اخترق أسفل الدقن والرأس.انتقل العميد عمرو فؤاد مأمور مركز شرطة سمالوط شريق وفريق من إدارة البحث الجنائي برئاسة الرائد محمد عليوة رئيس المباحث، وتم العثور على جثة شاب يدعى "ولي الدين. ع. ح"، 36 عاما، لا يعمل، وبها آثار طلق ناري، كما عثر على سلاح آلي داخل السيارة تم التحفظ عليه لحين إخطار المعمل الجنائي لفحصه.تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق وطلبت استعجال تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث وكشف غموضه.وقال مسؤول أمني، إنه تم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الحادث، لافتا إلى أن المتوفي كان يعمل خارج البلاد وعاد منذ فترة قليلة، وحينما تم العثور علي الجثة وجدت في حالة تعفن داخل السيارة، أي أن الحادث وقع قبل أيام.