رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

العثور على جثة متعفنة لشاب مصاب بطلق ناري داخل سيارة بالمنيا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:41 م
جثة متعفنة لشاب
جثة متعفنة لشاب مصاب
المنيا ـ على حسين
طباعة
عثر أهالي مدينة سمالوط شمال محافظة المنيا، على جثة شاب متعفنة داخل سيارة ملاكي كانت متوقفة بالقرب من محور سمالوط، وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لكشف الظروف والملابسات.

وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي، بورود إشارة من عمليات النجدة، تتضمن عثور الأهالي على جثة متعفنة لشاب داخل سيارة ملاكي رقم "1252 ن د ا"، أسفل كوبري محور سمالوط، وبها آثار طلق ناري اخترق أسفل الدقن والرأس.

انتقل العميد عمرو فؤاد مأمور مركز شرطة سمالوط شريق وفريق من إدارة البحث الجنائي برئاسة الرائد محمد عليوة رئيس المباحث، وتم العثور على جثة شاب يدعى "ولي الدين. ع. ح"، 36 عاما، لا يعمل، وبها آثار طلق ناري، كما عثر على سلاح آلي داخل السيارة تم التحفظ عليه لحين إخطار المعمل الجنائي لفحصه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق وطلبت استعجال تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث وكشف غموضه.

وقال مسؤول أمني، إنه تم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الحادث، لافتا إلى أن المتوفي كان يعمل خارج البلاد وعاد منذ فترة قليلة، وحينما تم العثور علي الجثة وجدت في حالة تعفن داخل السيارة، أي أن الحادث وقع قبل أيام.

موضوعات متعلقة

وزير الصحة الأسبق يكشف سر الضجة وراء فيروس «نيباه»

سر اتصالات مالك بيراميدز مع أمير مرتضى منصور

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

محمد الباز يكشف: هل تنبأ عزت العلايلي بوفاته في فيلم «السقا مات»؟

الصور

image description

افتتاح مسجد الإمام مالك بدمياط

image description

فض 3 أفراح فى رأس البر بدمياط

image description

وصول مولدات ديزل وطلمبات لرفع كفاءة شركة مياه أسيوط

image description

محافظ أسيوط يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة

image description

إيطاليا تبدأ التطعيم ضد كورونا للأشخاص دون 55 عامًا الثلاثاء

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف: لماذا لم تعلق مصر على كلمة بايدن؟

محمد الباز يكشف: هل تنبأ عزت العلايلي بوفاته في فيلم «السقا مات»؟

«الوزير يحقق».. تصوير إعلانات «خادشة للحياء» باستديوهات «مصر الزراعية» (صور)

وزير الصحة الأسبق يكشف سر الضجة وراء فيروس «نيباه»

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

خبراء: المنديل المبلل يزيد فاعلية الكمامة فى منع عدوى كورونا

ضجيج الآلات والسفن يغير بيئة المحيطات

موعد صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة شهر فبراير 2021

دراسة: الشركات بألمانيا لا تعتزم تقليل مساحاتها المكتبية

أيام زمان

«كان يعبدها».. حكاية الإسرائيلي الذي سجد تحت أقدام أم كلثوم

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «4»
ماجد حبته
الإعلام.. والفصام البريطانى
المزيد

الثقافة

الروائى اللبنانى جبور الدويهى ضيف رشا سمير فى «كاتبان وكتاب»

دار النهضة تصدر «لا ماء يكفى الغرقى» لمحمد رضا

قوافل المسرح المتنقل تجابه الأفكار الظلامية في قرى محافظات مصر

«الحضرة» تقدم أمسية صوفية بمركز الربع الثقافى.. اليوم