مسئول ديمقراطي بـ«النواب الأمريكي»: حزب الله إرهابي ووكيل لإيران

أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي ستيني هوير، الجمعة، استياءه من استمرار حضور حزب الله في حكومة لبنان.وقال «هوير» إن حزب الله يمنع تحقيق السلام في لبنان، ويجب محاسبته على انتهاكاته.كما أضاف حزب الله منظمة إرهابية وأحد وكلاء إيران، مبينًا أنه يجب منع إيران ووكلائها من نشر الإرهاب.وقال إن لبنان عانى كثيرا ويستحق السلام والحرية، معربا عن استيائه من اغتيال لقمان سليم.