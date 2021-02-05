5 مصابين في تصادم توك توك وميكروباص بالإسماعيلية

أصيب 5 أشخاص إثر تصادم سيارة ميكروباص مع توك توك على طريق الصالحية القنطرة بمحافظة الإسماعيلية.وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من الرائد حسن رضوان رئيس مباحث القنطرة غرب يفيد تصادم رقم "8749 ر. ل. ا" مع توك توك بدون لوحات أمام قرية السلام طريق الصالحية القنطرة غرب.ودفع مرفق اسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ 5 سيارات اسعاف نقلت المصابين إلي مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.وأسفر الحادث عن إصابة كل من صابرين إبراهيم محمد 55 سنة مقيمة بمحافظة الشرقية بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعلاء الدين فتحي 20 سنة مقيم بمدينة القنطرة غرب نمرة 4 مصاب بكسر بالكتف الأيمن، ومسلم محمد إبراهيم 64 سنة مصاب بجرح قطعي بالجبهة، وفاطمة علي زايد 38 سنة مصابة بكسر بالقدم اليمني، ومحمد سليمان سليم 38 سنة مصاب كسر بالقدم اليسرى وجميعهم مقيمين القنطرة غرب.