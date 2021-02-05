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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية: على شركات الأدوية مشاركة قدراتها على صنع اللقاحات

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:44 م
شركات الأدوية
شركات الأدوية
وكالات
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دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس الشركات، اليوم الجمعة إلى مشاركة منشآت التصنيع للمساعدة في تعزيز إنتاج لقاحات كوفيد-19.

وفي إفادة صحفية على الإنترنت من جنيف، قال تيدروس إن ما يقرب من 130 دولة يبلغ عدد سكانها مجتمعة 2.5 مليار شخص لم تمنح بعد جرعة واحدة من اللقاح وكرر مناشدته الدول الغنية؛ لمشاركة الجرعات مع الدول الفقيرة بمجرد تطعيم العاملين في مجال الصحة وكبار السن.

وقال "لكننا نحتاج أيضا إلى زيادة هائلة في الإنتاج".

وأضاف "في الأسبوع الماضي، أعلنت سانوفي أنها ستوفر بنيتها التحتية التصنيعية لدعم إنتاج لقاح فايزربيونتيك ندعو الشركات الأخرى إلى السير على هذا النهج".

وقالت شركة سانوفي الفرنسية للأدوية الأسبوع الماضي إنها ستملأ وتعبئ ملايين الجرعات من لقاح فايزر اعتبارا من يوليو، بهدف المساعدة في توفير أكثر من 100 مليون جرعة هذا العام من مصنعها في ألمانيا لتلبية الطلب الهائل.

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