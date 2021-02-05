«التضامن» تتعاون مع 23 جمعية أهلية لتنفيد «حياة كريمة»

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم حلول عاجلة ومتكاملة لتحسين جودة حياة المواطنين في الريف المصري وبصفة خاصة في القرى الأكثر فقرًا، تعاونت الوزارة مع 23 جمعية أهلية لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث بلغ إجمالي تكلفة كل من سكن كريم والمرحلة الأولى من حياة كريمة حوالي 970 مليون جنيه خلال الفترة من 2018 إلى 2020.وأضافت فى تصريحات صحفية، أنه سيتم التوسع في دور وزارة التضامن من خلال تجهيز عيادات تنظيم الأسرة في الجمعيات الأهلية الشريكة والتوسع في الوحدات الإنتاجية والمشروعات متناهية الصغر والتوعية المجتمعية، بالإضافة إلى إنشاء حضانات ومراكز أمومة وطفولة، وإنشاء مراكز تأهيل وتجمعات للاكتشاف المبكر للإعاقة، مشيرة إلى أنه تم توصيل وصلات الغاز الطبيعي لحوالي 113 ألف أسرة بالتعاون مع وزارة البترول والكهرباء بإجمالي 230 مليون جنيه.