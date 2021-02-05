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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدنمارك تكمل الإعدام الجماعي لحيوانات المنك

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:38 م
الإعدام الجماعي
الإعدام الجماعي لحيوانات المنك
وكالات
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أكملت الدنمارك الجمعة، عملية الإعدام الجماعي للملايين من حيوانات المنك بالمزارع الخاصة به، حسبما أمرت الحكومة في نوفمبر الماضي بعد اكتشاف أن نوعا متحورا من فيروس كورونا ينتقل بين حيوانات المنك والبشر.

وصرحت ادارة الطب البيطرى والأغذية الدنماركية، اليوم الجمعة، بأنه بالرغم من اكتمال عملية الإعدام، إلا أنه لا يمكن استبعاد حقيقة أن بعض حيوانات المنك التي يتم الاحتفاظ بها كحيوانات أليفة أو في حدائق الحيوان، ربما لا تزال على قيد الحياة وقامت الحكومة الدنماركية بإعدام أكثر من 15 مليونا من حيوانات المنك.

ووافق البرلمان مؤخرا على فرض حظر مؤقت على تربية حيوانات المنك حتى نهاية العام الجاري.

واستقال وزير الغذاء ومصايد الأسماك السابق بعد أن اضطرت الحكومة إلى الاعتراف بأنها تفتقر إلى الأساس القانوني المناسب؛ لإصدار أوامر بإعدام حيوانات المنك وفرض حظر مؤقت على تربيتها.

وتركزت المخاوف التي دعت إلى تنفيذ عمليات الإعدام تلك، على أحد المتغيرات الفيروسية الخمسة المرتبطة بالمنك، والتي وجدت أنها تضعف قدرة البشر على تكوين أجسام مضادة، وربما تجعل اللقاحات المستقبلية غير فعالة.

وتعد الدنمارك واحدة من الدول الرائدة في إنتاج فراء المنك على مستوى العالم.

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