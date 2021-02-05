دراسة: لقاح «أسترا زينيكا» المضاد لكورونا فعال مع السلالة الجديدة

أشارت دراسة أجرتها جامعة أكسفورد وهى الجهة التى اشتركت مع شركة أسترازينيكا فى تطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى أن اللقاح فعال ضد السلالة الجديدة من الفيروس التى ظهرت مؤخرا في المملكة المتحدة، مثلما هو فعال ضد فيروس كورونا المستجد الأصلى.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة نقلا عن دراسة جامعة أكسفورد أن الحماية من الإصابة بالأعراض مع السلالة الجديدة لفيروس كورونا مماثلة للحماية التى يوفرها اللقاح مع فيروس كورونا المستجد الأصلى.وأوضحت الوكالة أنه تم خلال الدراسة تحليل مسحات مأخوذة من متطوعين من شهر أكتوبر وحتى منتصف يناير.وتم الكشف عن هذه النتائج في نسخة أولية من الدراسة والتي لم تخضع بعد لمراجعة النظراء.ويتعين أن تخفف هذه النتائج من المخاوف بشأن فعالية اللقاحات الموجودة حاليا ضد هذا الشكل المتحور المحدد من الفيروس والذي قال مسؤولو الصحة إنه قد يكون أكثر نشرا للعدوى من فيروس كورونا الأصلى.