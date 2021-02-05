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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تشارك في القمة المقبلة عن الساحل المقامة بتشاد

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:30 م
ميركل
ميركل
وكالات
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أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الجمعة، أن بلادها ستشارك في القمة المقبلة حول الوضع في منطقة الساحل، والتي ستجمع فرنسا وشركاءها الأفارقة في منتصف فبراير.

وقالت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "وزير الخارجية هايكو ماس سيشارك".

وشكرت انخراط الجيش الفرنسي في محاربة الجماعات الجهادية بالمنطقة.

وقالت إن "فرنسا ملتزمة جدا" في منطقة الساحل "وأود أن أشكرها على نشر قواتها الخاصة".. مشيرة إلى أن "فرنسا تتكبد خسائر بشرية بشكل منتظم" في إطار "قتالها ضد الإرهاب".

وتحدثت ميركل عن القيام "بعمل مهم للغاية" في المنطقة.

وستعقد هذه القمة يومي 15 و16 فبراير في نجامينا، وفق الرئاسة الفرنسية التي لم تحدد ما إذا كان ماكرون سيتمكن من الحضور أم لا.

ومن المقرر أن تجتمع فرنسا وحلفاؤها في مجموعة الساحل (موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد) بعد عام من عقد قمة باو في فرنسا؛ لتقييم الوضع الأمني في مواجهة الجماعات الجهادية واحتمال تغيير حجم قوة برخان الفرنسية والجانب السياسي للأزمة الإقليمية.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن ألمانيا لم تحضر اجتماع باو، ما أثار استياء في برلين.

ويوجد حوالى 1500 جندي ألماني في مالي ضمن بعثة تدريب الاتحاد الأوروبي أو بعثة مينوسما، التي تقودها الأمم المتحدة.

وأرسلت فرنسا أكثر من خمسة آلاف جندي إلى منطقة الساحل ضمن قوة برخان، لكنها تسعى إلى تقليص وجودها.

كما ترغب خصوصا أن ينخرط حلفاؤها الأوروبيون بشكل أكبر وأن تهيئ الدول الأفريقية قناة سياسية أكثر فعالية على الأرض.

تعتبر باريس، رغم مقتل خمسة جنود فرنسيين مؤخرًا، أنها حققت نتائج عسكرية مهمة.

كما تعتمد فرنسا على تعاونها مع الولايات المتحدة التي تؤمن معلومات استخباراتية وإمكانيات مراقبة قيمة، وتزود الطائرات والنقل اللوجستي.

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