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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تعرض أول صورة من مهمتها الفضائية المتجهة لكوكب المريخ

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:36 م
مهمتها الفضائية المتجهة
مهمتها الفضائية المتجهة لكوكب المريخ
وكالات
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قالت وكالة الفضاء الوطنية الصينية اليوم الجمعة، إن أول مهمة فضاء صينية لاستكشاف المريخ التقطت أول صورة لها للكوكب الأحمر، وذلك بعد نحو ستة أشهر من انطلاقها من الأرض.

وذكرت الوكالة أن المسبار تيانون-1 غير المأهول التقط الصورة من مسافة 2.2 مليون كيلومتر تقريبا من المريخ، وعرضت الوكالة صورة باللونين الأبيض والأسود.

وأضافت الوكالة أن المسبار قطع حتى الآن نصف هذه المسافة إلى المريخ، ويبعد نحو 184 مليون كيلومتر عن الأرض بعد 197 يوما من انطلاق المهمة مشيرة إلى أن أنظمته في حالة جيدة.

وانطلق المسبار من جزيرة هاينان بجنوب الصين في يوليو تموز، ويتوقع أن يصل إلى مدار المريخ في وقت لاحق هذ الشهر.

وسيحاول في مايو أيار الهبوط على المريخ واستكشاف الكوكب على مدار 90 يوما.

وإذا نجحت المهمة، سيجعل تيانون-1 الصين أول بلد يرسل مسبارا للدوران والهبوط واستكشاف المريخ من أول مهمة وهو ما سيعزز مكانة الصين في استكشاف الفضاء، بعدما أصبحت في العام الماضي أول بلد يجمع عينات من القمر منذ السبعينيات.

وسبق أن أطلقت الصين مهمة للمريخ مع روسيا في عام 2011 لكن المركبة التي كانت تحمل مسبارا فشلت في الخروج من مدار الأرض وتحطمت في المحيط الهادي.

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