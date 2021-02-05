بولندا تتعهد بالرد بالمثل إذا طردت روسيا أحد دبلوماسييها

أعربت وزارة الخارجية البولندية اليوم الجمعة، عن أسفها لقرار روسيا طرد دبلوماسية بولندية من البلاد واحتفظت بحقها في الرد بالمثل إذا لم يتم التراجع عن القرار.وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية البولندية أن قرار روسيا "سيزيد من تعميق الأزمة في العلاقات الثنائية".وردا على الإجراءات الروسية استدعت بولندا السفير الروسي وأبلغته أن الدبلوماسية المعنية "تقوم بواجباتها المهنية فقط " وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.وأضاف البيان أن بولندا قد تتخذ "الخطوات المناسبة" إذا لم يتم إلغاء القرار الروسي الخاطئ.وكانت روسيا أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة، طرد ثلاثة دبلوماسيين، من ألمانيا وبولندا والسويد، بسبب مشاركتهم المزعومة في مسيرات وتجمعات لدعم المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني.