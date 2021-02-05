برلين تستدعي السفير الروسي بعد طرد موسكو دبلوماسيين أوروبيين

استدعت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، السفير الروسي وتم إبلاغه "بوضوح شديد" رفض برلين للقرار الروسي بطرد دبلوماسيين أوروبيين، وفق ما أفاد مصدر في الخارجية لوكالة فرانس برس.ويأتي هذا الاستدعاء بغرض إجراء "حديث عاجل" بعد طرد روسيا لثلاثة دبلوماسيين هم ألماني وسويدي وبولندي، الأمر الذي اعتبرته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في وقت سابق "غير مبرر".