الكويت ترحب بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة

رحبت الكويت، اليوم الجمعة، بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، وفق فضائية العربية.فيما أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، أن "عملية انتخاب السلطة الليبية المؤقتة تميزت بالشفافية"، مشددة على أن "أمام السلطة التنفيذية الليبية المؤقتة الكثير من التحديات".وقالت وليامز خلال مؤتمر صحافي في جنيف، الجمعة، إن "هدف السلطة التنفيذية الليبية إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر".يذكر أنه بعد فشل اللوائح الأربع المرشحة لملء السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، في وقت سابق الجمعة، في حصول أي منها على النسبة المطلوبة للفوز، انطلقت جلسة التصويت الثانية والحاسمة لاختيار أعضاء السلطة من ضمن لائحتين صعدتا إلى الجولة الثانية.وصوت المشاركون لمحمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي، وعبدالحميد الدبيبة رئيسًا لحكومة الوحدة الجديدة.وفازت قائمتهما بـ39 صوتًا، مقابل 34 صوتًا لمنافسيهما رئيس البرلمان عقيلة صالح ووزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا لمنصب رئيسي المجلس الرئاسي والوزراء.