فلسطين: حالة وفاة بكورونا في صفوف الجالية حول العالم

وأوضحت الخارجية- في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أنه لم يتم تسجيل أية إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بين الجالية في أميركا، ليبقى عدد الإصابات 9 آلاف و379 حالة، فيما استقر العدد الإجمالي للإصابات بين الجالية حول العالم عند 12 ألفا و389.



أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية حول العالم، ما يرفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 367 حالة وفاة.