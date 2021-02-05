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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المملكة المتحدة: ألف وفاة و19 ألف إصابة بكورونا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:37 م
كوروناالبريطانية
كوروناالبريطانية
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أعلنت الحكومة البريطانية، الجمعة، تسجيل 1014 حالة وفاة و19 ألفا و114 إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لما نقلته صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية عن بيانات الحكومة، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات بـ"كوفيد- 19" المسجلة في بريطانيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 111 ألفا و264 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة خلال الفترة نفسها 3 ملايين و911 ألفا و573 حالة.

وأوضحت الحكومة البريطانية أنها قدمت الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس إلى 97ر10 مليون شخص، بزيادة قدرها 480 ألفا و560 شخصا عن اليوم السابق.

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