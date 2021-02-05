البحرين ترحب بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة

رحبت مملكة البحرين بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، معربة عن أملها في أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا.وأشادت وزارة الخارجية البحرينية- في بيان نقتله، وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الجمعة- بالجهود الموفقة التي قامت بها الأمم المتحدة؛ للتوصل إلى هذا الاتفاق، داعية جميع مكونات المجتمع الليبي إلى السير على نهج السلام وتغليب الصالح الوطني، مجددة موقفها الداعم لدولة ليبيا الشقيقة بما يحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.