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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط محاولتى تهريب كمية من مخدر وبذور الماريجوانا بمطار القاهرة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:49 م
مخدر وبذور الماريجوانا
مخدر وبذور الماريجوانا
محمود السعدى
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تمكن رجال الجمارك، الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عبدالعال نعمان، من ضبط محاولتى تهريب كمية من مخدر وبذور الماريجوانا.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المصريين القادمين على رحلة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من نيويورك اشتبه أحمد صبرى، مأمور اللجنة الجمركية، فى راكبين مصريين قادمين من أمريكا.

وبسؤالهما عما إذا كان يحملان معهما أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية فأجابا بالنفى.

وتم تمرير حقائبهما على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مسئولى الفحص بالأشعة، فتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد، نائب مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة من هانى محمود وأحمد سعيد، مأمورى تفتيش الركاب، تحت إشراف تامر رمزى، مشرف الصالة، لتفتيش حقائبهما، فتبين وجود 27 جراما من مخدر الماريجوانا و39 بذرة من بذور الماربجوانا مخبأة داخل الأحذية والجواكت بحقيبتيهما.

وقرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 23 و24 لسنة 2021، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على جميع المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركى.

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