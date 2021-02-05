موسكو: انتخاب سلطة تنفيذية جديدة بليبيا خطوة محورية لإنهاء النزاع

رحبت روسيا بانتخاب ملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم الجمعة، سلطة تنفيذية جديدة ستقود البلاد إلى الانتخابات العامة، المقرر تنظيمها أواخر العام الجاري.

وذكرت الخارجية الروسية- في بيان حسبما أفادت قناة إخبارية- "يجب أن تصبح ثمار عمل ملتقى الحوار السياسي الليبي خطوة مهمة ومحورية في سبيل تجاوز الأزمة الحادة التي طال أمدها في ليبيا، نتمنى للقيادة الليبية الجديدة النجاح في تحقيق الأهداف الصعبة للمرحلة الانتقالية التي تقف أمامها، وفي مقدمتها تنظيم استفتاء دستوري وانتخابات عامة من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر العام الجاري".

وكان الملتقى السياسي الليبي في جنيف قد انتخب في وقت سابق اليوم القائمة الثالثة للمرشح لرئاسة الحكومة عبد الحميد محمد دبيبة، لتولي مناصب السلطة المؤقتة بعدما حازت على 39 صوتا أمام القائمة الرابعة التي ضمت فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة، ويترأس محمد يونس المنفي المجلس الرئاسي في القائمة الثالثة مع عضوية موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي للمجلس، ورئاسة عبد الحميد محمد دبيبة للحكومة.

