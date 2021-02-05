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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماليزيا تسجل 3391 إصابة و19 وفاة بكورونا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:41 م
كورونا في ماليزيا
كورونا في ماليزيا
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أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الجمعة، تسجيل 3391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال 24 ساعة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في البلاد 234874 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 19 حالة وفاة خلال الفترة نفسها.

وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نورهشام عبدالله، إن معظم الإصابات اليومية كانت في ولاية سلانجور بـ1228 حالة، وولاية كوالالمبور الاتحادية بـ395 حالة، وولاية جوهور بـ598 حالة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "برناما" الماليزية.

وأفاد بأن عدد الحالات المتلقية للعلاج يبلغ 48751 حالة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 845 حالة.

وأضاف أن العدد اليومي للحالات المتعافية يبلغ 3392 حالة ليصبح إجمالي عددها 185278 حالة.

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