الرئيس الأمريكي: اقتصاد الولايات المتحدة لا يزال في مأزق

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، إنه من الواضح أن اقتصاد بلاده لا يزال في «مأزق».وأوضح «بايدن» في كلمة بالبيت الأبيض، اليوم، أنه تمت إضافة آلاف الوظائف في القطاع الخاص الشهر الماضي في الولايات المتحدة وبإجمالي حوالي 49 ألف وظيفة في الوقت الذي يعاني فيه أكثر من 10 ملايين شخص من البطالة.وأكد أن 4 ملايين شخص ظلوا دون عمل لمدة 6 أشهر أو أكثر، وأن 24 مليون بالغ و12 مليون طفل في الولايات المتحدة «لا يجدون حرفيًا طعامًا كافيًا ليأكلونه».