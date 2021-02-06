وزارة التضامن الاجتماعى.. تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة
السبت 06/فبراير/2021 - 06:27 ص
الدستورطباعة
يبحث الكثير من المواطنين عن موقع وزارة التضامن الاجتماعي من أجل تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة والتي أطلقتها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على صحة المواطنين من الوباء العالمي الذي يهدد الجميع.
2 - اختيار المتقدم سواء كان صاحب الطلب أو من ينوب عنه بطاقة الخدمات المتكاملة 2021.
3 - كتابة البيانات الخاصة بصاحب الطلب من اسم.
2 - بتر متعدد الأطراف.
تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعىوننشر لكم بـ"الدستور" لمتابعيها في ضوء خدامتها المتنوعة اليوم الجمعة 5 - 2 - 2021 تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة بموقع وزارة التضامن الاجتماعي (من هنا).
خطوات تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 20211 - الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي حتى يتمكن المتقدم في التسجل ببطاقة الخدمات المتكاملة 2021 من (هنا).
2 - اختيار المتقدم سواء كان صاحب الطلب أو من ينوب عنه بطاقة الخدمات المتكاملة 2021.
3 - كتابة البيانات الخاصة بصاحب الطلب من اسم.
4 - رقم التليفون والعنوان.
5 - الرقم القومي لصاحب الطلب.
6 - كتابة السن والحالة وغيرهما.
7 - تحديد نوع الإعاقة ودرجتها.
8 - إرسال كل المستندات التي تبين حالة المريض بالتفصيل.
9 - بعد الانتهاء من كل الإجراءات يستطيع المتقدم الاستعلام عن موعد الكشف أو مراكز التأهيل التابعة له.
10 - تستطيع من خلال الموقع تحديد موعد الكشف ومعرفة التحاليل المطلوبة منه قبل الذهاب لمركز التأهيل.
شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 20211 - أصحاب ضمور العضلات.
2 - بتر متعدد الأطراف.
3 - الشلل الدماغي.
4 - فاقدي السمع.
5 - فاقدي البصر.
6 - طيف التوحد.
7 - الشلل الرباعي.
8 - الإعاقات المتعددة وغيرها.
وتعمل الدولة في توضيح كافة المعلومات والخدمات الجديدة او المحدثة عبر موقع الوزارات وذلك توفيرا علي المواطنين من الذهاب والاياب للوزارة او المؤسسه بوجه عام وايضا مؤخرا حرصا علي صحة وحياه المواطن المصري نظرا لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في العالم وفي مصر خاصة والذي ذهق أرواح حتى الآن عالميا 2.301.535 وفاى وأصاب 105.699.454.
وتعمل الدولة في توضيح كافة المعلومات والخدمات الجديدة او المحدثة عبر موقع الوزارات وذلك توفيرا علي المواطنين من الذهاب والاياب للوزارة او المؤسسه بوجه عام وايضا مؤخرا حرصا علي صحة وحياه المواطن المصري نظرا لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في العالم وفي مصر خاصة والذي ذهق أرواح حتى الآن عالميا 2.301.535 وفاى وأصاب 105.699.454.