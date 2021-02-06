وزارة التضامن الاجتماعى.. تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة

تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعى

خطوات تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2021



2 - اختيار المتقدم سواء كان صاحب الطلب أو من ينوب عنه بطاقة الخدمات المتكاملة 2021.



3 - كتابة البيانات الخاصة بصاحب الطلب من اسم.



3 - كتابة البيانات الخاصة بصاحب الطلب من اسم.

4 - رقم التليفون والعنوان.





5 - الرقم القومي لصاحب الطلب.





6 - كتابة السن والحالة وغيرهما.





7 - تحديد نوع الإعاقة ودرجتها.





8 - إرسال كل المستندات التي تبين حالة المريض بالتفصيل.





9 - بعد الانتهاء من كل الإجراءات يستطيع المتقدم الاستعلام عن موعد الكشف أو مراكز التأهيل التابعة له.





10 - تستطيع من خلال الموقع تحديد موعد الكشف ومعرفة التحاليل المطلوبة منه قبل الذهاب لمركز التأهيل.

شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 1 - أصحاب ضمور العضلات.



2 - بتر متعدد الأطراف.





3 - الشلل الدماغي.





4 - فاقدي السمع.





5 - فاقدي البصر.





6 - طيف التوحد.





7 - الشلل الرباعي.









وتعمل الدولة في توضيح كافة المعلومات والخدمات الجديدة او المحدثة عبر موقع الوزارات وذلك توفيرا علي المواطنين من الذهاب والاياب للوزارة او المؤسسه بوجه عام وايضا مؤخرا حرصا علي صحة وحياه المواطن المصري نظرا لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في العالم وفي مصر خاصة والذي ذهق أرواح حتى الآن عالميا 2.301.535 وفاى وأصاب 105.699.454.

اقرأ أيضًا: 8 - الإعاقات المتعددة وغيرها.وتعمل الدولة في توضيح كافة المعلومات والخدمات الجديدة او المحدثة عبر موقع الوزارات وذلك توفيرا علي المواطنين من الذهاب والاياب للوزارة او المؤسسه بوجه عام وايضا مؤخرا حرصا علي صحة وحياه المواطن المصري نظرا لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في العالم وفي مصر خاصة والذي ذهق أرواح حتى الآن عالميا 2.301.535 وفاى وأصاب 105.699.454. هل تنبأ عزت العلايلي بوفاته في فيلم "السقا مات"؟