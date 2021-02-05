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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مكافحة الجمارك تحرر محضرى ضبط لشركتين بددتا كمية من الأحذية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:05 م
لمكافحة التهرب الجمركى
لمكافحة التهرب الجمركى
راندا التوني
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حررت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية قطاع الالتزام التجارى محضرى ضبط جمركي لشركتي استيراد قامتا بتبديد كمية من الأحذية.

استوردت الشركتان مشمول 14 شهادة جمركية بنظام الوارد النهائي من جمارك بورسعيد لصنف أحذية منشأ الصين، وتم الإفراج عن المشمول مؤقتا تحت التحفظ للتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركتين لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ووردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليًا ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه ولم تقم الشركتان باتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها.

وتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع تحت التحفظ من إيهاب عبدالله ونانى راشد وإسلام شكرى ومحمود عابد لدراسة المستندات والتوجه لمقر الشركتين بالعناوين المذكورة بالمستندات، حيث تبين للجنة عدم وجود مقر أو مخازن خاصة بالشركتين بالعناوين الواردة بالمستندات.

وبلغت القيمة للأغراض الجمركية 6 ملايين و380 ألفا و837 جنيها، فيما بلغت التعويضات الجمركية المستحقة 19 مليونا و142 ألفا و511 جنيها.

وقرر عبدالناصر محمد المشرف بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 1 و2 لسنة 2021.

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