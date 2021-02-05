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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

محمد محروس يهنئ العاملين في مطار القاهرة بـ«الاعتماد الصحي»

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:17 م
المهندس محمد سعيد
المهندس محمد سعيد محروس
محمود السعدى
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هنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، مجدي إسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي وجميع العاملين بمطار القاهرة بمناسبة حصول المطار على شهادة الاعتماد الصحي AHA من المجلس الدولي للمطارات ACI.

يذكر أنه بانضمام مطار القاهرة للمطارات المعتمدة صحيًا في مصر يرتفع عدد المطارات إلى 6 هي شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومطار القاهرة، لتصبح مصر من أعلى الدول ذات المطارات المعتمدة صحيًا في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا التي اعتمدت 9 مطارات حتي الآن.

وصرح المهندس محمد سعيد محروس أن حصول مطار القاهرة الدولي علي الاعتماد الصحي له أهمية خاصة باعتباره بوابة مصر الجوية الأولي، مضيفا أن الحصول على هذا الاعتماد في ظل جائحة كورونا مع الأخذ في اعتبار كبر حجم مطار القاهرة بصالاته الأربعة ومبانيه المتعددة هو إنجاز كبير لتعدد الأماكن التي يجب أن تلتزم بالإجراءات الاحترازية وعمليات التطهير بما في ذلك الوصول إلى المحطة، ومناطق تسجيل الوصول، والفحص الأمني​​، وبوابات الصعود إلى الطائرة، والصالات، والأسواق الحرة، والأغذية والمشروبات، ومعدات البوابة مثل جسور الصعود إلى الطائرة، والسلالم المتحركة والمصاعد، ومناطق ومرافق المطار.

من جانبه، أهدي مجدي إسحق شهادة الاعتماد إلى جميع العاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي، مؤكدا أن ذلك الاعتماد هو شهادة بكفاءة بفاعلية الإجراءات الوقائية التي يتخذها مطار القاهرة في ظل تلك الجائحة التي طالت قطاع الطيران حول العالم.

وقال إسحق إن مطار القاهرة يتبع كافة تعليمات منظمة الصحة العالمية WHO ومنظمة الطيران المدني ICAO حيث تم الاعتماد على إرشادات من وثيقة ICAO CART Take-Off وACI Recovery and Restart Best Practices التي تكمل نهج CART. وهي تتماشى مع توصيات CAPSCA للدول، مع اتباع نهج مركزي للمطار لتلبية المتطلبات المشتركة.

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