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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المرصد السوري: القوات التركية تنشئ 3 نقاط عسكرية بريف عين عيسى

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:39 م
القوات التركية
القوات التركية
منار أحمد
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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، أن القوات التركية تنشئ 3 نقاط عسكرية بريف عين عيسى.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، إنشاء القوات التركية 3 قواعد عسكرية قرب طريق الـM4 بريف عين عيسى شمالي الرقة، ليرتفع عدد القواعد العسكرية قرب خطوط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية إلى 10، في كل من قرية معلق المقابلة لناحية عين عيسى، وأخرى مقابل استراحة صقر غربي عين عيسى بـ2 كيلومتر، وقاعدة في قرية الصيدا شمال عين عيسى، وقاعدة أخرى مقابل استراحة النخيل شرقي الناحية بـ2 كيلومتر وبالقرب من قرية جهبل، وقاعدتين تبعدان نحو 4 كيلومترات عن مركز ناحية عين عيسى.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 4 نوفمبر الماضي، إنشاء القوات التركية قاعدة عسكرية جديدة بالقرب من طريق m4 غربي ناحية عين عيسى، شمال محافظة الرقة.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن القوات التركية أصبحت تتمركز في 5 قواعد عسكرية قرب طريق m4.

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