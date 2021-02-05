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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس حرامي حاول سرقة بطارية سيارة بحلوان

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:58 م
حبس حرامي
حبس حرامي
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أصدرت نيابة حلوان قرارها بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الشروع في سرقة بطارية إحدى السيارات بمدينة حلوان.

تعود تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة حلوان بشارع عمر بن عبدالعزيز، حيث تمكنت من القبض على "حسام الدين. ه. ا"، 28 سنة، عامل، مقيم بمنطقة كوتسيكا التابعة لدائرة قسم شرطة المعادي، حال قيامه بفتح "كابوت" سيارة، ومحاولة سرقة بطاريتها.

وأمكن التوصل لمالك السيارة، وتبين أنه يدعى محمد عبدالمنعم حسن، 36 سنة، فني تطريز ملابس، ومقيم بمدينة 15 مايو، وأقر بأنه قام بركن سيارته بشارع عمر بن عبدالعزيز لتناول وجبة غداء، وعند عودته فوجئ بقيام القوة الأمنية بضبط المتهم حال قيامه بالسرقة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

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