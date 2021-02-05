لبنان: القطاعات الاقتصادية ستفتتح تدريجيا على 4 مراحل في 8 فبراير

قال وزير الداخلية اللبناني، في نبأ عاجل، اليوم، إن القطاعات الاقتصادية ستفتتح تدريجيا على 4 مراحل بدءا من 8 فبراير.وأصدر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي عقب نهاية العام الماضي، قرارا بتمديد العمل بالتدابير والإجراءات الوقائية التي تنطوي على مجموعة من القيود، كان قد أصدرها أواخر شهر نوفمبر الماضي، بهدف الحد من انتشار وباء كورونا، حتى يوم الأربعاء المقبل، ومن بينها استمرار منع التجول في الشوارع.