مراجعة Lupin.. كيف أصبح مسلسل ممل «الأكثر مشاهدة» على نتفليكس؟

المذاق هو الفرقان بين الجيد والسيئ، وأحيانا يضع شيء في منطقة رمادية، لا يمكنه أن يغزو نفسك، وفي نفس الوقت لأن صناعته فيها شيء كثير من الجودة، فإنه يبقى له مكانة، ولكن ليس على رأس قائمة الاختيارات، وحدث خلال الفترة الماضية، أن قفز عمل فني- وهو وجبتنا التي نتكلم عنها الآن- على السطح مرة واحدة، ربما من خلال شيئين وهما الشركة المنتجة القادرة على التسويق وهي "نتفليكس" وكذلك القصة المستوحى منها وهي "أرسين لوبين" اللص المحترم، والعمل كما هو واضح المسلسل الفرنسي Lupin.أرسين لوبين، بطل القصة الأصلية، شخصية خيالية من إبداع الفرنسي موريس لوبلان (1864 - 1941) وهو لص طريف ولكن لا يسرق بنفس دوافع المحتالين العاديين، ولكن يفعل ذلك من أجل كشف الجريمة والمجرمين، وللدفع بهم نحو العقاب، ولذلك فهو شخص شديد الذكاء، خفيف الظل، واسع الحيلة. وأبدع "لوبلان" عشرات الروايات الطويلة والقصيرة والقصص حول شخصية أرسين لولين، وحظيت بنجاح وشهرة كبيرة عالميا، وهي ما زالت متداولة حتى الآن.قصة مسلسل Lupin وبطلها "أسان ديوب" والذي يؤدي دوره الفرنسي "عمر سي"، تعتمد على أن البطل عاشق لحكايات أرسين لوبين منذ طفولته، وحدث أنه تم تلفيق جريمة سرقه عقد نفيس لوالده بينما كان هو طفلا، ومع الظلم الذي تعرض له الأب، انتحر، أو قتل، داخل محبسة، وبعد سنوات طويلة يعود الابن ويسعى للكشف لغز ما حدث مع والده.خلال أحداث العمل، ألقى الضوء على بعض مسائل العنصرية، وطريقة معاملة أصحاب البشرة السمراء، كما ركز على أن يكون البطل أسمر، ومن أصول إفريقية، كذلك أحد المحققين من أصول عربية ربما، واسمه يوسف، وهو مسلم، وهي طريقة لاستخدام قوة الفن في صنع المزج بين الجميع والقضاء على المشكلات التي تنتنج عن الخلافات.من خلال مسألة اللص الذكي، وحيل أرسين لوبين، كانت المساحة واسعة جدا لصناعة عمل فني عالي الجودة، مثل ما حدث مثلا مع شخصية شارلوك هولمز على سبيل المثال، والتي أنتجت أكثر من مرة، ونجحت في كل مرة.ولكن ما حدث مع Lupin أنك مع مشاهدة العمل يتسرب لك إحساس بالملل، ربما لن ترغب في إكمال باقي حلقات العمل، كما سترى أشياء طفولية جدا تحدث، لا تتناسب مع العمل، البعض يرد على هذا بأنه عمل فانتازيا، وبالتالي يمكن أن يفعل أي شيء دون رقيب، ولكن هذا غير مقبول، لأنه حتى الإعمال الخيالية، تعتمد على طريقة عرضها، وهؤلاء الخارقين مثلا الذي تقوم عليهم الحكاية ويؤدون أشياء غير طبيعية، فإن هناك منطق خيالي حتى وراء الأمر، ولكن لا يمكنك مثلا أن تدمج أساليب التعامل بين "توم وجيري" في فيلم لـ"روبن هود".مسلسل Lupin في بعض المناطق بدا مشابها جدا لأعمال الكارتون، ليس الأنيميشن، وإنما الكارتون، سذاجة مفرطة ممن يلعبون دور الأشرار، اعتماد شديد على غباء الجميع وليس ذكاء أسان ديوب.الابن "ديوب" الذي يقوم عليه العمل، خلق له المؤلفون دافع نفسي جيد للسعي وراء تحقيق العدالة، ومن سيكون أهم من والده لكي ينظف سمعته، ولكن كيف تعلم "ديوب" كل هذه المهارات.. هل جاءت عن طريق الوحي؟، لم يظهر في العمل أن البطل تعلم شيء خارج المدرسة، كانت له مغامرات لا نعرفها، ولكن نحن أمام شخص شديد المهارة، فأين تعلم مثلا فنون القتال؟هو عاش حياته وتعلم في مدارس الأغنياء بفضل دعم مالي من أسرة زوجة الشرير "بيليجريني" الذي ورط والده في الجريمة، ثم خرج بعد ذلك للحياة، لا نعرف بالتحديد ماذا فعل. المؤلفون أسسوا لدافعه النفسي لكشف جرائم "بيليجريني" وكذلك علاقته بزوجته التي سينفصل عنها "كلير"، ولكن لم يظهروا كيف تأسس هو نفسه، وهذا غير مقبول، طالما أن المقدم على الشاشة ليس هو أرسين لوبين نفسه، وبالتالي كنا نحتاج أن نعرف كيف تعلم كل هذا، فبالتأكيد ليس من القراءة فقط.مع بداية العمل، ستفاجأ أن "ديوب" سيسرق العقد خلال مزاد بمتحف اللوفر، وهو عقد ذو قيمة كبيرة، وبطريقة لا تظهر سوى أن الجميع مغفلين تماما، والأدهى أنه سيخطط لكل ذلك خلال أيام تعد على الأصابع عمل خلالها كعامل نظافة بالمتحف، والأكثر إدهاشا أنه يعود ليكون ضمن حضور المزاد ولكن فقط يغير الزي الذي يرتديه فلن يعرفه أحد، وعندما تتم السرقة المدبرة، يخبئ العقد في سلة المهملات، ويعود من جديد للمتحف بزي عامل النظافة ويحصل عليه!وفي الحلقة الثانية مثلا، عندما قرر أن ينفذ وصية سجين التقاه خلال الأحداث، لجعل زوجته تبتسم، دخل شقتها ووضع قطعة ماس وخرج، وهي سمعت صوت الباب، رد الفعل الطبيعي لأي شخص سيكون الفزع، والبحث عن الجاني، لكن ما حدث أنها ابتسمت عندما وجدت قطعة "ماس" على صورتها وزوجها، وهي حتى لا تعرف ربما تكون ليست ذات قيمة.وعندما قرر دخول السجن، ليجمع بعض المعلومات، حدث الأمر بطريقة ساذجة للغاية، لا يمكن أن تنطلي على أحد، وحينما قرر الخروج، دبر حيلة الشنق، والتي تمت أيضا بسذاجة شديدة.ولقطة أخرى، في ملعب الكرة بالسجن، تحدث مع محتالين فطعناه، فدخل مستشفى السجن، لأنه كان يريد طريقة يصل بها لهناك، وكانت هذه حيلته، وردود أفعال الجميع كما يتوقع البطل ويريد بالضبط.قس على هذا الأمر الكثير، طوال الأحداث، أمور تتم بطريقة "المخرج عايز كدة"، وهو ما يذكرنا بالأفلام القديمة، في بدايات ظهور السينما، والتي كانت تعج بهذا النوع من العرض الساذج، حيث تحدث مشاجرة بين طرفين في مقهى، وفجأة تجد الجميع يضربون بعضهم.العمل أيضًا به مشاهد مطولة بلا داعي، وأحداث جيدة مختصرة، ووصولا للحلقة الثالثة، ربما لن ترغب في إكمال العمل، ولكن النقطة الجيدة، أنه يتماسك مع الحلقة الرابعة عندما تبدأ الأحداث في التصاعد، وتقل نزعة السذاجة، ولكن ستظل طوال الوقت تبحث عن شيء ناقص في الوصفة، وهو أنك لا تذوقه، لا تصدقه، كما أنك لن تشعر بالتشويق.أيضًا قوة أي عمل فني تعتمد على عدة أشياء، منها الحوار الجيد، وتماسك الخطوط الدرامية والبناء الدرامي، والتصوير، والموسيقى التصويرية، وكل هذا ينقصه شيء واحد ليصل للقمة وهي صفة "الأصالة"، أي أن هذا المُنتَج جديد، أو إعادة قراءة لقديم بطريقة مبتكرة، ولكن مسلسل Lupin لم يتمتع بهذه الصفة، فالعوامل المساعدة كانت جيدة، البناء الدرامي كان جيدا للغاية في بعض الجوانب، ولكن ليس طوال الوقت، والقصة ليست مبتكرة، وصناعتها ليست رائعة، وعيوبها كثيرة، وتقديمها ينقصه "التوابل".الحكاية التي نسج منها المسلسل كان يمكن من خلالها صناعة الكثير بطريقة مدهشة، ولكن حكايات "ديوب" التي ظهرت هنا، لا تشير لذكائه بقدر ما تقول إن كل الآخرين أغبياء.