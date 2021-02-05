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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كيفية حجز خط وى تكافل وكرامة WE واستخراج شريحة بدل تالف

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:41 م
جريدة الدستور
الدستور
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ننشر لمتابعي "الدستور" طريقة حجز خط وى تكافل وكرامة بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي توقيعها اتفاقية تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات WE لتقديم خدمات اتصالات خطوط المحمول مجانا لمستفيدي برامج الدعم النقدي من الأسر والأفراد الأكثر فقرا واحتياجا تكافل وكرامة، وتأتي تلك الخطوة لرفع الكاهل عن المواطنين أصحاب الظروف الصعبة حيث تحاول الدولة بكافة الطرق تلبية طلبات الأسر الأكثر احتياجا.

خط وي لمستفيدي تكافل وكرامة  

وقالت الشركة المصرية للاتصالات وي "WE" إنه لا يحق لحاملي الخطوط من المستفيدين التنازل أو بيع الخطوط المقدمة للغير، وفي حالة الإخلال بذلك يكون المتنازل هو المسئول قانونا عن المكالمات والأعمال التي يقوم بها المتنازل له أو حائز الخط.

كيفية حجز خط وى تكافل وكرامة

1- الحجز الإلكتروني على الرابط المخصص لكافة مستفيدي برامج الدعم النقدي من الأسر والأفراد للتقديم يتم تحديد أقرب موعد لاستلام خطوط المحمول المجانية المخصصة لهم من أقرب فرع "WE"، من "هنا".

2- استلام الخط في البيت بـ 15 جنيها مصاريف توصيل وذلك من خلال الخطوات التالية:
3 - إرسال كلمة "خط" على الرقم 1442.
4 - عقب استقبال الرسالة بكلمة "خط" يتم الرد برسالة "برجاء الرد برقمك القومي المكون من 14 رقمًا لتأكيد طلبك لاستلام الخط في البيت مقابل قيمة 15 جنيهًا مصاريف توصيل".
5 - يتم بعدها التأكيد برقم "1" أو الرقم "2" لإعادة إدخال الرقم القومي.
6 - يتم إرسال رسالة الإنهاء "تم استلام طلبك بنجاح وسيتم التواصل معك لترتيب عملية التسليم في أقرب فرصة".

مزايا خط المصرية للاتصالات لمستفيدي تكافل وكرامة 

1 - 25 دقيقة إلى شبكات المصرية للاتصالات.
2 - 15 رسالة نصية قصيرة إلى شبكة المصرية للاتصالات.
3 - 100 ميجابايت إنترنت.

نظام المحاسبة عند الشحن بعد نفاد الباقة المجانية


1 - دقيقة المكالمة الواحدة إلى شبكة الشركة المصرية للاتصالات بقيمة 2 قرش، و11 قرشا لأي شبكة أخرى.
2 - الرسالة النصية القصيرة الواحدة إلى شبكة المصرية للاتصالات بقيمة 2.5 قرش، و10 قروش لأي شبكة أخرى.
3 - الميجا بايت الواحدة بقيمة 1.5 قرش.
4 - دقيقة مكالمة الفيديو الواحدة إلى شبكة المصرية للاتصالات أو لأي شبكة أخرى بقيمة 50 قرشا.

كيفية استخراج شريحة تكافل وكرامة بعد فقدانها أو تلفها

1 - يقوم صاحب الخط بالإبلاغ الفوري عن الواقعة.
2 - التوجه لأحد مراكز خدمة عملاء المصرية للاتصالات لتقديم إثبات هويته.
3 - طلب إعادة الإصدار واستلام الخط الجديد وتفعيله مجانًا بالكامل.

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