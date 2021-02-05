إيطاليا تسجل 14218 إصابة بكورونا و377 وفاة

أعلنت إيطاليا، الجمعة، تسجيل 14 ألفا و218 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بحسب بيانات نشرة الدفاع المدني الصادرة عن وزارة الصحة الإيطالية.

وجاء في بيان لوزارة الصحة "منذ يوم أمس، كان هناك 377 حالة وفاة أخرى، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 90 ألفا و618 حالة وفاة منذ بداية حالة الطوارئ المرتبطة بوباء كوفيد 19".. حسبما ذكرت وكالة أنباء آكي الإيطالية.

وذكرت الوزارة أنه "خلال الساعات الـ24 الماضية تم إجراء 270.507 تحليل كشف عن العدوى".

ومن ناحية أخرى، لا يزال يتزايد عدد الضحايا بين الأطباء الإيطاليين خلال الجائحة، حيث بلغ مجموع الضحايا 310 أشخاص.