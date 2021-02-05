المغرب: 712 إصابة و17 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية،اليوم الجمعة، تسجيل 712 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 474379 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت قد بلغت 4958235 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في 2 مارس من العام الماضي.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 17 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 8368 شخصًا. كما تم تسجيل 780 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 453302 شخصًا.

وكشفت وزارة الصحة المغربية أنها انتهت من تلقيح 408235 شخصا ضد "كورونا" منذ بداية عملية التطعيم بالمغرب.