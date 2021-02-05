المبعوثة الأممية: هدف السلطة التنفيذية بليبيا إجراء انتخابات في ديسمبر
الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:54 م
منار أحمدطباعة
قالت ستيفاني وليامز، المبعوثة الأممية بالانابة إلى ليبيا، اليوم، إن هدف السلطة التنفيذية إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.
وأشارت وليامز خلال مؤتمر صحفي إلى أن عملية انتخاب السلطة الليبية المؤقتة تميزت بالشفافية.
وأكدت أنه أمام السلطة التنفيذية الليبية المؤقتة الكثير من التحديات.
وأشارت وليامز خلال مؤتمر صحفي إلى أن عملية انتخاب السلطة الليبية المؤقتة تميزت بالشفافية.
وأكدت أنه أمام السلطة التنفيذية الليبية المؤقتة الكثير من التحديات.