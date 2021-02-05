بايدن يرفض خفض حجم المساعدات المالية للأميركيين في حزمة التحفيز

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، إن تأثير جائحة فيروس كورونا مازال قويا، متعهدًا بالتحرك سريعا لمواجهة معاناة الأمريكيين.ورفض بايدن خفض حجم المساعدات المالية للأمريكيين في حزمة التحفيز، مشيرًا إلى أنه على الجمهوريين أن يبذلوا جهدا أكبر في قضية حزمة التحفيز.