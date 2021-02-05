مطروح تستضيف فعاليات المجموعة الرابعة من دوري مراكز الشباب للصم وضعاف السمع

قال أحمد خطاب منسق مكتب ذوي القدرات والهمم بمطروح، أن محافظة مطروح ستستضيف فعاليات المجموعة الرابعة من دوري مراكز الشباب للصم وضعاف السمع في نسخته الرابعة، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير "مكتب ذوى القدرات والهمم".وأوضح أن يشارك في المجموعة الرابعة التي ستقام على أرض مطروح، منتخبات الشرقية، المنوفية، الدقهلية والفيوم.. مؤكدا أنه يتم تصعيد الأول والثاني لدور الـ8 على مستوى الجمهورية.وأكد أنه بعد نجاح محافظة مطروح في استضافة إحدى مجموعات دوري الصم وضعاف السمع في نسخته الثالثة أسند لها استضافة نهائيات البطولة، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الداعم الأول لذوى القدرات والهمم بمطروح والعديد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.