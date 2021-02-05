سارة شريف يكتب: أزمة مع الـ«CIA»

الدبلوماسية هى العمل من فوق سطح الأرض، والاستخبارات هى العمل من تحتها، قبل أسابيع التقى الاثنان فى واشنطن، عندما رشح الرئيس الأمريكى جو بايدن الدبلوماسى المخضرم فى وزارة الخارجية ويليام بيرنز لمنصب مدير وكالة المخابرات المركزية.فى عهد بيرنز، من المتوقع أن يكرس مجتمع الاستخبارات الأمريكى مزيدًا من الاهتمام لمهمته المتمثلة فى «الاستخبارات فى خدمة الدبلوماسية»، التى تساعد الدبلوماسيين الأمريكيين على التعامل مع المشكلات قبل أن تتحول إلى أزمات، فضلًا عن تدخلهم لإدارة الأزمات التى تنشأ بالفعل.تعيين «بيرنز» كان الإعلان الأخير لملء فريق السياسة الخارجية والأمن القومى لبايدن، لكنه ربما كان الأكثر دلالة على الاتجاه الذى يتجه إليه بايدن لإدارة السياسة الخارجية.«بيرنز» هو أول دبلوماسى يتم ترشيحه لإدارة وكالة المخابرات المركزية، فى تاريخ الوكالة الذى يبلغ ٧٣ عامًا، المديرون السابقون جاءوا من الجيش والكونجرس ومن رتب داخل CIA ومن الطبقة السياسية، فيما تم استبعاد الدبلوماسيين.فى تاريخ «بيرنز» المهنى مناصب حكومية رفيعة، فى الدبلوماسية ومجلس الأمن القومى على مدار ٣٣ عامًا، عمل فى عهد خمسة رؤساء أمريكيين، ديمقراطيين وجمهوريين، و١٠ وزراء خارجية فى مناصب متنوعة، بما فى ذلك منصب سفير لدى الأردن فى إدارة كلينتون، ولروسيا فى عهد جورج دبليو بوش، حيث عمل لأكثر من ثلاثة عقود فى مناصب عبر السلك الدبلوماسى، الذى انضم إليه عام ١٩٨٢.«بيرنز» المعروف باسم بيل، هو رئيس مؤسسة كارنيجى للسلام الدولى، وهى مؤسسة فكرية للشئون الدولية فى واشنطن،لدى «بيرنز» تاريخ طويل فى قلب مفاوضات السلام فى الشرق الأوسط، وعمل عن كثب فى إدارة أوباما كنائب وزير الخارجية، ولديه بصمات فى الاتفاق النووى الإيرانى، لديه خبرة محدودة مع الصين، ولكن لديه مجموعة خبرات كبيرة وأعمال لافتة فى مناطق رئيسية حول العالم.فى إسرائيل يعرفون «بيرنز» جيدًا، هو بالنسبة لنتنياهو أحد المسئولين عن الاتفاق النووى مع إيران، وبيرنز يعرف نتنياهو جيدًا. فى كتابه «القناة الخلفية» ذكر نتنياهو كثيرًا، بشكل لا يمكن اعتباره إيجابيًا، كتاب «بيرنز» أعطى انطباعًا عن موقف رئيس الوكالة الجديد من نتنياهو.الكتاب أوضح أن رئيس الـCIA الجديد ليس معجبًا كثيرًا بنتنياهو، فقد اتهمه بشكل واضح أنه حاول التحايل والمناورة على الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما فى المسألة الإيرانية، وعندما فتح الأمريكيون قناة سرية مع الإيرانيين بوساطة من عُمان فى صيف ٢٠١٢، عرف نتنياهو بالعملية عبر وسائل استخباراتية واعتبر ذلك خيانة.فى الكتاب كشف «بيرنز» عن أن أوباما اكتشف محاولات نتنياهو للضغط عليه والتلاعب به كى تقصف الولايات المتحدة منشأة نووية تحت الأرض فى إيران هى منشأة فوردو.بيرنز كرر التصريح هذه الفكرة خلال فترة ولاية ترامب. قال بيرنز إن نتنياهو يريد أن تقوم الولايات المتحدة بالعمل بدلًا من إسرائيل- مهاجمة المنشآت النووية. لكن أخيرًا فى كل الأحوال ستضطر إلى العودة إلى المفاوضات على الاتفاق.هذا التصريح من شأنه أن ينذر بأزمة بين الوكالة ونتنياهو، ويمثل خرقًا لاتفاق غير مكتوب، فمعروف أن الموساد وإسرائيل ينفذان عمليات لأمريكا، وفى المقابل تتحرك الوكالة وواشنطن فى عمليات لإسرائيل، حتى لو كان هذا يتم بشكل محدود، لكنه يتم، اليوم يقف على رأس الوكالة رجل لا يريد ذلك. هذه أزمة لإسرائيل.