تفاصيل دور تامر حسني في «مش أنا»

كشفت مصادر قريبة من فريق عمل الفيلم السينمائي الجديد "مش أنا" بطولته تامر حسني والذي انتهي من تصويره بشكل كامل عن تفاصيل الدور الذي يقدمه الأخير في الفيلم.وقالت المصادر في تصريح لـ"الدستور" إن تامر يظهر بشخصية أحد المعرضين لمرض نادر جدا يحدث بين واحد في المليار على المستوي العالمي ما يجعله يفقد السيطرة على يده وهي التي تقوم بفعل الأشياء لتظل شخصية البطل طوال الفيلم تقول "مش أنا"؛ حيث تقوم بفعل أمور كوميدية تضع الجميع في مأزق وتضعه هو الآخر أمام المشكلات الكثيرة.وأوضحت المصادر أن فيلم تامر حسني قريب من الكوميديا الفانتازيا الرومانسية وهو العمل الذي يشارك في بطولته كل من الفنانة حلا شيحة وماجد الكدواني وسوسن بدر وحجاج عبدالعظيم وآخرون وهو من إنتاج شقيقه حسام حسني ومن إخراج سارة وفيق ومن قصة وسيناريو وحوار تامر حسني.