روسيا: كورونا لم تؤثر على عمليات مكافحة الإرهاب فى سوريا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي أوليج سيرمولوتوف، الجمعة، استمرار عمليات مكافحة الإرهاب في سوريا التي تُنفذ بدعم من القوات الروسية المتمركزة هناك، لافتًا إلى أن وباء "كورونا" لم يؤثر على الخطوات التي يتم اتخاذها لمكافحة العناصر المسلحة في سوريا.

وقال سيرمولوتوف، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء (تاس) الروسية، إن القوات المسلحة التابعة للحكومة السورية تنفذ عمليات محلية تهدف إلى مكافحة الإرهاب في عدد من أحياء البلاد بدعم من القوات الفضائية الروسية.

كما أشار إلى أن الحرب ضد الإرهاب لم تنته بعد، وستظل مستمرة حتى يتم تطهير الآراضي السورية بالكامل من العناصر الإرهابية والمتطرفة.