محمد عبدالعزيز يكتب: كُتّاب الدراما.. كتيبة صناع الوعى

كنا وحتى سنوات قليلة مضت نتباهى- كمصريين- بما نمتلكه من كتاب دراما من أصحاب المقام الرفيع، منحوا مصر لقب الريادة فى هذا المجال على المستوى العربى، لكن مصر كانت تزخر بالكتاب الكبار ذوى الرؤى وأصحاب وجهات النظر التى نجحوا فى ترجمتها ببراعة إلى أعمال درامية راقية كانت قادرة على التأثير فى الجماهير، لدرجة إصابة الحياة بالشلل فى معظم الشوارع العربية وقت البث ليتابعوا الأحداث ويستمتعوا بالتصاعد الدرامى.وكانت الدراما الإذاعية، ومن بعدها أتت الدراما التليفزيونية كبديل منطقى ومقبول جماهيريًا، قد سمحت للمجتمع العربى بأن يكون لديه مصدر يسمح لأفراده بتثقيف نفسه بعد أن نجحت هذه الدراما فى أن تكون مصدرًا موازيًا لثقافة المجتمع العربى، لا سيما لدى أولئك الذين لا يجيدون القراءة، أو من لم تسمح لهم الظروف بأن يتلقوا أفكار المبدعين من خلال الكتب، فكم من أفكار استطاع معتنقوها نقلها وتسويقها لجمهورهم من خلال أعمال درامية.والأمثلة على هذا كثيرة، نذكر من بينها أسماء ازدانت مصر بها وبروائعها الدرامية، فمثلًا يأتى العملاق أسامة أنور عكاشة على رأس قائمة الشرف من مبدعى الدراما العربية، فهو الذى صال وجال ونقل مع مجايليه الدراما التليفزيونية إلى منطقة أخرى من التميز تمثلت فى روائعه «ليالى الحلمية، رحلة أبوالعلا البشرى، المصراوية» وغيرها، ونافسه فى النجاح والتميز- منافسة شريفة- عمالقة آخرون أمثال: وحيد حامد، الذى بدأ كاتبًا إذاعيًا ثم قدم أعمالًا تليفزيونية مميزة، مثل «الجماعة، البشاير، سفر الأحلام»، قبل أن يهجرهما لينقل ميدان تألقه إلى السينما.وهذا هو الرائع محفوظ عبدالرحمن الذى انتقل من المسرح إلى التليفزيون بحوارٍ راقٍ بلغ ذروته فى رائعتيه «بوابة الحلوانى، أم كلثوم»، ويبقى لقلم المبدع- المختفى من الساحة- محمد جلال عبدالقوى مكانته المميزة فى وجدان أبناء جيلى، فقد استقينا من أعماله الكثير من المبادئ والمواقف والأفكار التى شكلت وجداننا فى مرحلة بناء الوعى، ولمَ لا فقد كتب أعمالًا كانت تنافس بندّية كبيرة غيره من كبار المبدعين، وفتح بقلمه آفاقًا جديدة فى الإبداع الدرامى صاغها فى أفكار متميزة ترجمتها مسلسلاته الناجحة «أولاد آدم، المال والبنون، العصيان» وغيرها من الروائع.كما مَنّ الله على هذا الوطن بأقلام لعمالقة غيرهم حفظوا لمصر ريادتها فى هذا المجال، فكان منهم: مجدى صابر، محمد حلمى هلال، أسامة غازى الذى رحل مبكرًا بعد أن بشر بموهبته الكبيرة فى مسلسلى «أوبرا عايدة، أبيض فى أبيض»، ومؤخرًا ظهر على الساحة اسم المؤلف الشاب هانى كمال بمسلسله الاجتماعى «أبوالعروسة»، وباهر دويدار صاحب «الاختيار».كل هذه أسماء لعمالقة من المبدعين الذين أسهموا فى منح الدراما التليفزيونية المصرية مكانتها الراقية عربيًا، غير أن الكاتب الكبير يسرى الجندى- الذى نحتفى بعيد ميلاده اليوم- يمثل نسيجًا وحده، فقد اختار منطقة التراث ليجعل منها منطقة التميز التى صارت محتكرة باسمه وموضعًا لتألقه، وهو فى هذا لم يكن يكتفى بمجرد سرد القصة الشعبية التراثية كما هى، بل اتخذها كمنصة يرى من خلالها الحقبة التاريخية التى اختارها لسرد الحدث الدرامى، ثم جعل من العمل التاريخى نافذة يمرر من خلالها انتقاداته للمجتمع المعاصر فيما لم يكن من الممكن للرقابة أن تمرره من انتقادات مباشرة لسلبيات نراها فى حياتنا اليومية.وهذا هو ما صنعه «الجندى» بعبقرية فى مسلسل «جحا المصرى»، ذلك المسلسل الذى جاء فى مطلع القرن ليقدم رؤية نقدية لمشكلات اجتماعية معاصرة بستار تاريخى ساخر، وليواصل به «الجندى» مسيرة تميزه التى امتدت لعشرات الأعمال الناجحة، مثل رائعتيه الدراميتين «خيبر، سقوط الخلافة» اللتين لم تجدا ما تستحقانه من ترويج يكفل لهما الذيوع والانتشار الجماهيرى، ولتنافسا أعماله الأخرى الناجحة جماهيريًا مثل «جمهورية زفتى، على الزيبق، النديم».وإذا كان الموت قد غيب أسماء لامعة من كتاب الدراما وصناعها الكبار، فإن على منتجى الدراما الحاليين أن يتيحوا المجال لهؤلاء العمالقة الذين يحيون بيننا- متعهم الله بالصحة والعافية والإبداع- فهذه العقول النيرة التى أضاءت لمجتمعنا سنوات طويلة من خلال أعمالهم الناجحة لديهم ما ننير به أيامًا وأفكارًا وعقولًا مظلمة، وريادتنا الدرامية يجب أن نخطط لاستعادتها، أو بالأحرى لاستمرارها، من خلال أقلام العمالقة الذين لا تزال لديهم القدرة على تقديم إبداعات جديدة جماهيرية قادرة على المنافسة وذات مضامين يحتاجها مجتمعنا العربى.كما يتحتم أن نمرر أعمالًا لمؤلفين جدد لديهم رؤى عصرية وأفكار إبداعية خلاقة تضمن لمصر استمرار سيطرة قوتها الناعمة ولهجتها المحببة وفنها المؤثر فى محيطها العربى، فهل من مجيب؟