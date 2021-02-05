باكستان تحث الأمم المتحدة على ممارسة السلطة القانونية والأخلاقية لتنفيذ قراراتها حول كشمير

حثت باكستان، الأمم المتحدة على ممارسة السلطة القانونية والأخلاقية لتنفيذ قراراتها حول كشمير، جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة لإبلاغهما عن انتهاكات الهند الجسيمة المستمرة لحقوق الإنسان في منطقة جامو وكشمير.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية شاه محمود قريشي دعا مجلس الأمن الدولي إلى ممارسة الضغوط على الهند لرفع الحصار العسكري المستمر وإلغاء الإجراءات غير القانونية ورفع القيود المفروضة على الاتصالات والتنقل والتجمع السلمي وإطلاق سراح القادة السياسيين الكشميريين المسجونين.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيانها أن رسالة وزير الخارجية شاه محمود قريشي تأتي في إطار جهود باكستان المستمرة لإطلاع الأمم المتحدة على الوضع الخطير في منطقة كشمير الذي أصبح تهديدا للأمن والسلام في المنطقة.