كندا تؤكد تأخير تسلم شحنات لقاح كورونا الخاص بـ«فايزر»

وأعلن الجنرال داني فورتين، القائد العسكري الذي يقود لوجستيات اللقاحات في وكالة الصحة العامة الكندية، أنه من المتوقع أن تتلقى كندا ما يقرب من 70 ألف جرعة من لقاح شركة فايزر- بيونتيك الأسبوع المقبل.





وتأثر عدد الجرعات التي تمكنت كندا من الحصول عليها خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى حد كبير بسبب شركة فايزر التي قللت من عدد الجرعات التي كانت ترسلها مع إدخال تعديلات في عملية الإنتاج وتسريع وتيرته في أوروبا.. ومع ذلك، عانت شركة "موديرنا"- مُنتِجة ثاني لقاح كورونا معتمد حاليا في كندا- من مشاكل إنتاج حديثة أدت إلى انخفاض طفيف في عمليات التسليم إلى كندا.





وتلقت كندا هذا الأسبوع 79000 جرعة من شركة فايزر ووزعتها على المقاطعات، وأرسلت شركة موديرنا 180 ألف جرعة لتوزيعها في الأيام المقبلة على مواقع في المجتمعات الشمالية والنائية والمعزولة.





وقال فورتين إن شركة فايزر تخطط لزيادة الشحنات في وقت لاحق من هذا الشهر، وتوقع وصول شحنات لا تقل عن 335 ألف جرعة في الأسبوع الذي يبدأ في 15 فبراير، و395 ألف جرعة في الأسبوع الأخير من فبراير.





يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه المفوضية الأوروبية أنها سمحت بإرسال شحنات من اللقاحات المضادة لوباء "كوفيد- 19" إلى كندا، وأنها لن تطبق قيود المراقبة على صادرات اللقاحات إلا في "حالات محدودة جدا".





وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن كندا والمملكة المتحدة هما البلدان الوحيدان من خارج الاتحاد الأوروبي اللذان طلبا شحنات من اللقاحات.





وأضافت المتحدثة، في بيان، إلى هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي": "تعاملت الدول الأعضاء مع هذه الطلبات بسرعة كبيرة، وتمت الموافقة على هذه الصادرات انسجاما مع رأي المفوضية.. وهذا يثبت أن النظام يعمل وأننا نستخدم (مراقبة الصادرات) في حالات محدودة جدا".

أكدت الحكومة الكندية وجود تأخيرات في وصول شحنات لقاح شركة "فايزر" المضاد لكورونا إلى مستويات ما قبل الانقطاع، بينما لم يتم تأكيد موعد وصول شحنة شركة "موديرنا" التالية بعد.