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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

سعد الجمال.. رحيل برلمانى مخضرم

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:30 م
سعد الجمال
سعد الجمال
عائشة حسن
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توفى النائب سعد الجمال، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية «من أجل مصر» لقطاع شمال وجنوب الصعيد، أمس، عن عمر يناهز ٧٥ عامًا، ليكون رابع النواب الراحلين عن المجلس الجديد.
ولد «الجمال» فى ٢٠ يونيو عام ١٩٤٥، فى مركز الصف بمحافظة الجيزة، وحصل على ليسانس الحقوق ودبلومة العلوم الشرطية عام ١٩٦٦، وفى عام ١٩٩٢ عين مساعدًا لمدير أمن القاهرة للأمن العام، وأوفد لتدريس مادة «البحث الجنائى ومسرح الجريمة» فى المركز العربى للدراسات الأمنية بالعاصمة السعودية الرياض.
وفى العام التالى، عين نائبًا لمدير أمن أسيوط، ثم نائبًا لمدير أمن القليوبية، وفى عام ١٩٩٧، عين مديرًا لأمن قنا بدرجة مساعد وزير داخلية حتى خروجه من الخدمة.
وبدأ الراحل العمل السياسى عام ٢٠٠٠، بعد انتخابه عضوًا بمجلس الشعب عن دائرة مركز الصف، وفى عام ٢٠٠٥ عين رئيسًا للجنة الشئون العربية بمجلس الشعب، وتم اختياره بموافقة المجلس عضوًا فى البرلمان العربى عام ٢٠١٠، كما نجح فى دخول برلمان ٢٠١٦ على قائمة «فى حب مصر»، وكذلك دخل برلمان ٢٠٢١ على القائمة الوطنية «من أجل مصر».
وفقد مجلس النواب ٣ من أعضائه قبل «الجمال»، أولهم النائب فوزى فتى، عن القائمة الوطنية «من أجل مصر»، الذى وافته المنية أثناء الانتخابات، بعدما حسم عضويته كنائب، ما استدعى تصعيد ابنته آية فوزى فتى كمرشح احتياطى، وتعيينها فى المنصب بديلًا عنه.
ثانى الراحلين عن المجلس كان الدكتور جمال حجاج، الذى توفى متأثرًا بإصابته بفيروس «كورونا»، بعد أيام قليلة من فوزه فى الانتخابات عن دائرة بنها وكفر شكر، فيما رحل النائب الثالث، حسن محمد محمود عيد، فى ٢٥ ديسمبر الماضى، بعد فوزه فى جولة الإعادة على المقعد الفردى بدائرة السويس، عن حزب «مستقبل وطن».
وتنص المادة ٢٥ من قانون مجلس النواب على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلى، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية، على أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.


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